Трамп отреагировал на стрельбу в Питтсбурге

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Американский президент Дональд Трамп дал комментарий по поводу стрельбы в Питтсбурге, устроенной в синагоге. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, он следит за происходящим. Президент подчеркнул, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, а находящиеся в районе стрельбы люди должны оставаться в укрытии.

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«Остерегайтесь стрелка. Да благословит всех Господь!» — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в синагоге в пригороде американского Питтсбурга увеличилось вдвое — до восьми человек.

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