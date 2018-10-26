WP: реакция Канады на убийство Хашукджи станет «проверкой» Трюдо

Канадские власти пытаются решить, как реагировать на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, и, похоже, разрываются между желанием противостоять Саудовской Аравии и не расторгать крупную сделку по оружию с Эр-Риядом, пишет The Washington Post.

После того, как Саудовская Аравия признала спустя нескольких недель отрицания, что Хашукджи был убит в саудовском посольстве в Стамбуле, правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо столкнулось с призывами отменить контракт от 2014 года, который предполагает продажу легких бронированных автомобилей королевству, говорится в материале.

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Вопрос об экспорте обсуждался предыдущим правительством, однако именно администрация Трюдо дала этому контракту окончательный «зеленый свет». На этой неделе канадский премьер заявил, что условия сделки, которые в значительной степени скрыты, будут включать карательные меры, которые исчисляются «миллиардами долларов». Условия сделки между Канадой и Саудовской Аравией никогда не раскрывались, однако ранее канадская телерадиокомпания CBC сообщила, что в контракте могла идти речь о 900 легких бронемашин, в том числе более 100 из них предназначены для «тяжелого штурма».

Газета отмечает, что после исчезновения саудовского журналиста в октябре, Канада и крупнейшие страны Европы изо всех сил пытались действовать вместе, пытаясь осудить преступление, однако на данный момент конкретных мер принято мало.

Американский президент Дональд Трамп критиковал реакцию саудовских властей на дело Хашукджи, называя ее «худшим прикрытием когда-либо», однако он не ставил под сомнение американо-саудовские сделки по оружию, отмечается в материале.

Критиковавший власти саудовского королевства Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание со ссылкой на слова его близких заявило об исчезновении журналиста, который не выходил на связь после посещения здания посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. После того, как СМИ привлекли внимание к данному инциденту, турецкие власти начали расследование. По данным турецкой стороны, Джамаль Хашукджи был убит в Стамбуле в здании саудовского консульства. Позже саудовские власти признали убийство Хашукджи в здании посольства королевства.