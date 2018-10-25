Аксенов выявлял взяточников в Крыму на свои деньги

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что неоднократно выделял свои деньги для борьбы с коррупцией в регионе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, в настоящее время в качестве вещдоков в уголовных делах хранятся более 2 млн руб., некогда изъятых у взяточников.

Реклама

«Я только со своей стороны направил более восьми эпизодов по взяточничеству, только за этот год, включая, в том числе, и свои деньги давал на то, чтобы реализовывали мероприятия», — добавил Аксенов.

Глава Крыма также пообещал продолжить борьбу с коррупцией в Крыму, подчеркнув, что «никакой ранг и никакие должности» не помогут уйти от наказания.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявил обвинение в получении взятки вице-премьеру Крыма.