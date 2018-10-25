Чижов прогнозировал обвинение русского царя в отравлении Ромео и Джульетты

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что после обвинений в адрес России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии он не удивится, если Великобритания обвинит Москву и в отравлении персонажей трагедии Уильяма Шекспира — Ромео и Джульетты, передает РИА «Новости».

Чижов напомнил, что в прошлом году участники форума в Вероне проводили параллель между отношениями Евразийского и Европейского союзов и враждой между семьями Монтекки и Капулетти.

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«При степени фантасмагоричности ситуации вокруг химического инцидента в Солсбери я не удивлюсь, если в один прекрасный день в Лондоне додумаются до того, что и Ромео с Джульеттой highly likely отравили посланцы русского царя», — сказал Чижов.

Он отметил, что «параноидальная агиткампания» Запада, в ходе которой «чуть ли не каждый день нам рассказывают то о вездесущих и всесильных хакерах, то об отравителях-неудачниках», не может не сказываться на торгово-экономических отношениях Европы и России.

Ранее Госдеп анонсировал новые «жесткие» санкции против России из-за дела Скрипалей.