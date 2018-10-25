WP рассказала о кризисе в коммуникации США и Китая из-за торговой войны

Кризис в отношениях между США и Китаем, связанный с недопониманием двух сторон, отражает тяжелое положение, в котором находятся обе страны, пишет The Washington Post.

В прошлом году чиновники из Китая смогли достичь торговой сделки с министром торговли Соединенных Штатов Уилбуром Россом, на которую американский президент Дональд Трамп впоследствии наложил вето, пишет газета. После этого в мае китайские лидеры достигли второй сделки с министром финансов США Стивеном Мнучиным, однако Трамп и на этот раз обратился против Пекина, но уже в своем твиттере. Затем в сентябре, когда Китай готовился направить в США высокопоставленного чиновника для торговых переговоров, во время которых планировалось обсуждение возможных уступок, Пекин отменил назначенный визит из-за того, что Трамп повысил пошлины на китайские товары, отмечает WP.

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По словам одного источника, на закрытой встрече в сентябре глава МИДа КНР Ван И посетовал на то, что со стороны США, похоже, нет желания вести переговоры.

Этот «коммуникационный кризис» отражает затруднительное положение в условиях глубоких внутренних изменений, в котором оба государства пытаются урегулировать конфликт, тормозящий глобальную экономику и готовый в скором времени перейти к эскалации, пишет газета.

Нечеткие сигналы, как с одной, так и с другой стороны, оставляют бремя ответственности лично на Трампе и председателе КНР Си Цзиньпине, которые смогут начать урегулирование китайско-американского торгового конфликта на саммите G-20 в Буэнос-Айресе в ноябре, добавляет WP.