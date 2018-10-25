В Кремле прокомментировали публикацию NYT о прослушке телефонов Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с юмором относятся к публикации в The New York Times о якобы прослушивании телефонов президента США Дональда Трампа российскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

«Спрашивайте в газете, газета, наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счет, которая может являться обоснованием для публикации такой информации. В целом, конечно, к таким публикациям мы относимся уже с юмором. Сожалеем в связи с тем, что газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении журналистской ответственности», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать материал и на вопрос о наличии у Кремля разведданных, полученных таким путем.

Ранее The New York Times сообщила, что телефон Трампа прослушивают спецслужбы России и Китая.