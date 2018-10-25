Рябков допустил выход США из ряда международных соглашений

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США продолжат выходить из международных соглашений после решения о выходе из ДРСМД, передает РИА «Новости».

Рябков назвал такую ситуацию «тревожным моментом». Он напомнил, что США уже вышли из серии международных соглашений: от климатического соглашения и участия в ЮНЕСКО до Всемирного почтового союза.

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«Мы не знаем, есть ли конец этому пути», — сказал Рябков.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Россия внесет в ООН проект резолюции, призванный поддержать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).