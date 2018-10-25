Рябков допустил выход США из ряда международных соглашений

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков «Газета.Ru»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США продолжат выходить из международных соглашений после решения о выходе из ДРСМД, передает РИА «Новости».

Рябков назвал такую ситуацию «тревожным моментом». Он напомнил, что США уже вышли из серии международных соглашений: от климатического соглашения и участия в ЮНЕСКО до Всемирного почтового союза.

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«Мы не знаем, есть ли конец этому пути», — сказал Рябков.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Россия внесет в ООН проект резолюции, призванный поддержать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).