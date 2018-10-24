Посол России анонсировал встречу Путина и президента Аргентины

Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с аргентинским лидером Маурисио Макри во время саммита G20. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ходе встречи может быть подписан документ о продлении межмидовских консультаций.

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Он также добавил, что в настоящее время между Россией и Аргентиной «диалог идет на всех уровнях».

Ранее сообщалось, что Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом 11 ноября.