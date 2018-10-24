Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Парламент Армении принял решение отклонить кандидатуру и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост председателя правительства страны, об этом сообщил спикер парламента, передает РИА «Новости».

За кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один депутат, 11 членов парламента воздержались, один проголосовал против.

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«Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы», — сказал Пашинян.

Отмечается, что у парламентских фракций есть еще одна неделя для выдвижения кандидата в премьеры.

Ранее Пашинян заявил, что подал в отставку с поста премьер-министра Армении, так как хочет быть переизбранным на эту должность по результатам всенародных выборов, которые должны пройти до конца года.