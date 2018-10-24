Абэ пообещал открыть новую эпоху в отношениях с Россией

Японский премьер Синдзо Абэ заявил о намерении своей страны открыть новую эпоху в отношениях с российской стороной, передает РИА «Новости».

По словам Абэ, отсутствие мирного договора между Россией и Японией в течение 70 лет со времени окончания войны является ненормальным. Он подчеркнул, что в настоящее время предпринимаются шаги для реализации совместной экономической деятельности.

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«На основе отношений доверия между мной и президентом России мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор», — сказал Абэ.

Ранее президент России Владимир Путин возмутился санкциями, которые ввела Япония против России.