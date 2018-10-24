Вице-президент США обвинил Венесуэлу в спонсировании «каравана мигрантов»

Вице-президент США Майк Пенс считает, что венесуэльские власти финансируют «караван мигрантов», который приближается к границе Соединенных Штатов и Мексики. Слова Пенса передает El Nacional.

Пенс отметил, что об источнике финансирования «каравана» ему рассказал лидер Гондураса Хуан Орландо Эрнандес — по его информации, группу мигрантов спонсирует левое движение этой страны, которое, в свою очередь, получает деньги от властей Венесуэлы.

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»[«Караван мигрантов»] отправлен на север, чтобы бросить вызов нашему суверенитету и нашей границе», — сказал Пенс.

При этом он подчеркнул, что власти США намерены не пропустить мигрантов на свою территорию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отправит на границу Соединенных Штатов и Мексики необходимое количество войск, чтобы не пустить в страну нелегальных мигрантов.