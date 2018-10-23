Болтон рассказал об отношении Трампа ко встрече с Путиным в Париже
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу будет очень приятно встретиться со своим коллегой из России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Президенты России и Соединенных Штатов встретятся на полях предстоящей международной встречи в Париже. Как отмечалось, речь идет о мероприятиях во Франции, связанных со столетней годовщиной окончания Первой мировой войны.
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«И, конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили», — сказал Болтон.
Ранее Bloomberg сообщил, что Трамп и Путин также могут встретиться на G20.