Эрдоган рассказал подробности об убийстве Хашукджи

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе обращения к парламенту рассказал о подробностях расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Reuters.

По словам турецкого президента, есть все признаки того, что убийство Хашукджи было спланировано. В частности, за день до убийства журналиста из Саудовской Аравии прилетела группа из трех человек, которая осматривала лес в Стамбуле и Ялове. В день убийства их видели заходящими в здание саудовского консульства.

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Кроме того, Эрдоган рассказал, что в день убийства камеры со здания консульства были демонтированы.

Ранее в Турции заявили, что нашли тело Хашукджи.