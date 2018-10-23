Источник прокомментировал слова Болтона о встречах в СБ и МИД России

Высокопоставленный источник в Москве прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о встречах в СБ и МИД России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, Болтон заявил, что обсуждал с российскими коллегами ситуацию на Кавказе и Китай. Собеседник агентства отметил, что в Москве удивлены подобным заявлением.

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«Ситуацию на Кавказе не обсуждали в принципе. А что касается китайской проблематики, то с российской стороны было предложено обсуждать это тему вместе с Китаем», — сказал источник.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о встрече с Болтоном.