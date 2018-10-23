WP рассказала о возможных последствиях для принца Саудовской Аравии из-за гибели Хашукджи

Колумнист Джош Роджин в статье для The Washington Post рассказал, каким образом саудовские власти могут понести последствия в рамках международной системы правосудия в связи с предполагаемой причастностью к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и его помощники, возможно, предполагают, что находятся вне досягаемости международного права после гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, отмечает автор. Однако существует целый ряд вариантов судебного преследования саудовского наследного принца и его помощников, которые предположительно связаны с убийством Хашукджи, пишет Роджин.

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Бывший советник Госдепартамента США по вопросам военных преступлений Стивен Рапп считает, что инцидент с саудовским журналистом является грубейшим нарушением международных норм в сфере прав человека, в том числе декларации ООН о защите всех лиц от пыток и насильственных исчезновений, говорится в материале. Несмотря на то, что справедливости будет добиться сложно, семья Хашукджи имеет право добиваться правосудия в гражданском суде, в некоторых странах прокуроры также могут возбудить уголовное дело, основанное на прецедентах и международном праве, пишет WP.

В частности, уголовное преследование Мухаммеда бин Салмана и других должностных лиц Саудовской Аравии может быть возбуждено в соответствии с конвенцией ООН против пыток, подписанной Эр-Риядом.

Согласно принципу общей юрисдикции, любая страна, являющаяся участницей международной конвенции, включая Соединенные Штаты Америки, может передать дело в международный суд и ходатайствовать с просьбой о судебном преследовании или экстрадиции наследного принца Мухаммеда бин Салмана и других возможных подозреваемых, поясняет издание. Один из последних примеров — Бельгия, которая подала иск против Сенегала в международный суд ООН для того, чтобы добиться экстрадиции и судебного преследования бывшего президента Чада Хиссена Хабре за преступления против человечности.

Между тем, на данный момент президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать, что наследный принц Мухаммед бин Салман лично несет ответственность за инцидент с Хашукджи, отмечает автор.

Критиковавший власти саудовского королевства Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание со ссылкой на слова его близких заявило об исчезновении журналиста, который не выходил на связь после посещения здания посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. После того, как СМИ привлекли внимание к данному инциденту, турецкие власти начали расследование. По данным турецкой стороны, Джамаль Хашукджи был убит в Стамбуле в здании саудовского консульства. Позже саудовские власти признали убийство Хашукджи в здании посольства королевства.

Ранее в Турции заявили, что нашли тело Хашукджи.