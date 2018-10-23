Трамп ответил на вопрос о поддержке ЛГБТ-сообщества

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «защищает» всех жителей США. Расшифровка пресс-конференции Трампа опубликована на сайте Белого дома.

Во время пресс-конференции один из журналистов напомнил Трампу, что он обещал защищать права трансгендеров. Президент ответил, что его администрация в данный момент «серьезно» занимается этим вопросом и рассматривает «несколько идей».

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«Вы знаете, что я делаю? Я защищаю всех. Я хочу защитить мою страну», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что певица Сиа отказалась фотографироваться с Трампом из-за его отношения к мексиканцам и представителям ЛГБТ-сообщества.