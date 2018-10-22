В Кремле назвали дату встречи Путина и Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, когда глава государства Владимир Путин примет советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, передает РИА «Новости».

По его словам, это произойдет во вторник, 23 октября.

Ранее Песков рассказал, что на встрече Владимира Путина и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона будет обсуждаться ситуация с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Он уточнил, что Москва ожидает разъяснений американской стороны.