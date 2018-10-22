Трамп отказался помогать Гондурасу и Сальвадору из-за каравана мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается помогать Гондурасу, Гватемале и Сальвадору из-за того, что страны не смогли остановить огромный поток мигрантов, направляющихся к границе США.

Об этом Трамп написал в своем твиттере.

Он уточнил, что из-за этого Вашингтон прекратит либо существенно сократит помощь, которую предоставляет центральноамериканским странам.

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Трамп также добавил, что поручил военным расценивать эту ситуацию как чрезвычайную.

Ранее сообщалось, что мигранты из Гватемалы, приближающиеся к границе США, прорвали забор и направились к мексиканской границе.