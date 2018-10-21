В Египте продлили чрезвычайное положение

Парламент Египта проголосовал за продление чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, передает Reuters.

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии, они продлевается каждые три месяца.

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Ответственность за содеянное взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.