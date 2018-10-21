МИД назвал дату встречи Лаврова и Болтона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проведут встречу 22 октября, сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

«Как я понимаю, встреча министра и Болтона намечена на завтра», — сказал Рябков.

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Отмечается, что во время своего визита Болтон планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

Ранее сообщалось, что Болтон уведомит Россию о несогласии США ослабить санкции против КНДР.