Политолог прокомментировал инициативу Кожемяко по переносу столицы ДВО во Владивосток

Владивосток давно превзошел Хабаровск не только по численности населения, но и по экономическому и финансовому потенциалу, заявил политолог Алексей Мартынов, комментируя инициативу врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

«Сколько себя помню Хабаровск всегда пытался быть «нужнее» для Центра, чем Владивосток. Мол, там люди пассионарные - портовые. А «хабар собирать» дело серьезное. Это тянется не первую эпоху - еще с досоветских времен. Сегодня все может встать на свои места. В Приморье пришел сильный лидер, свой родной коренной. Олег Кожемяко ведь не только риторически озвучил перенос столицы ДВФО Хабаровска во Владивосток, он фактически уже согласовал этот вопрос в Центре. Для приморцев это не только почетный статус, но и другие полезные бонусы, в виде новых рабочих мест, расширения экономических возможностей, решение проблем транспортной доступности и так далее», — отметил Мартынов.

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«Про международного сотрудничество и говорить не приходится. Почти ежемесячно Владивосток принимает различные разноуровневые международные форумы и уже давно стал неформальной дальневосточной столицей России, ее витриной в Тихоокеанском регионе, куда стремительно перемещается центр тяжести мировой политики. Перенос столицы ДВФО во Владивосток логичен и назрел давно. Сегодня уже начато планирование перемещения систем управления Округа, — пояснил эксперт. — Вообще Приморью наконец повезло. Такого сильного лидера во главе края не было давно. Чтоб на равных мог отстаивать интересы края и приморцев на любом уровне, вплоть до самого высокого. Таких любят и в Кремле, и дома».

Странным образом проблему праворульных машин, которыми наводнен весь ДВ еще с 90-х и теперь кстати тоже, не соответствие проблематики и ФЗ, стали только сейчас серьезно решать, констатировал Мартынов.

Вице-премьер Юрий Трутнев заявил в среду, что установка «ЭРА-ГЛОНАСС» на праворульных машинах должна стать добровольной в Приморье.

«Реально, такой усреднённый подход в законе об обязательной установке «ЭРА-ГЛОНАСС» сделал японские машины, которых 90% в регионе почти в 2 -3 раза дороже! Особенно это бьет по мелким предпринимателям, по простым гражданам. Других любых машин там почти нет – далеко сильно! А с местными расстояниями и отсутствием транспортных без машины просто невозможно жить. Врио Кожемяко, безусловно, управленец федерального уровня с достаточным авторитетом и лоббистским ресурсом в Москве. Добиться внесения необходимых поправок в интересах дальневосточных автомобилистов он вполне может», — отметил Мартынов.