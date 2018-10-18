Медведев ответил на вопрос о насмешках над Петровым и Бошировым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в рамках обсуждения дела Скрипалей странам нужно быть более сдержанными в своих оценках. Об этом он сказал в интервью Euronews.

Журналистка спросила Медведева о ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии. Она указала, что «в Европе и за пределами России» насмехались над показаниями Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Британия обвиняет в отравлении. В связи с этим журналистка спросила, не стыдятся ли этой ситуации в России.

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«Мы думаем, что все должны быть более аккуратными со своими оценками [ситуации]. Во-первых, оценки, приведенные рядом стран, не отражают реальную ситуацию... Во-вторых, они точно не ведут нас к светлому будущему», — сказал Медведев.

По его словам, от таких оценок не выигрывает никто, а санкции ведут в тупик. В то же время Медведев подчеркнул, что в России понимают, почему это происходит. Как отметил российский премьер, санкции и публичные обвинения нужны не для наказания — они используются как инструмент во внутренней политике.

Отвечая на прямой вопрос о Боширове и Петрове, Медведев отказался давать комментарий, объяснив это тем, что лично с ними не знаком.

Великобритания обвиняет Россию в отравлении Скрипалей. Официальная Москва обвинения отвергает.