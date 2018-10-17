Медведев рассказал об атаках на Трампа «справа и слева»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что Россия относится к президенту США Дональду Трампу с уважением, а также отметил, что не ждет значительного улучшения в российско-американских отношениях. Об этом он заявил в эфире телеканала Euronews.

Российский премьер подчеркнул, что Россия не выбирала Трампа на пост главы Соединенных Штатов.

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«Дональд Трамп — президент Соединенных Штатов Америки. Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Если бы на месте Трампа был другой президент, мы бы с не меньшим уважением относились к нему», — сказал Медведев.

Также он усомнился в том, что между отношения между странами могут улучшиться, поскольку на Трампа в США оказывается давление.

«Дональду Трампу, насколько мы понимаем, сейчас не очень просто, потому что его атакуют справа и слева. Его, с одной стороны, подозревают в каких-то симпатиях к нашей стране, хотя, собственно говоря, он ничего с точки зрения радикального улучшения отношений между нашими странами пока не сделал», — добавил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что США объявили торговую войну.