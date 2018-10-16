Афганистан и талибы договорились о переговорах в Москве

Директор второго департамента Азии МИД России и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что официальный Кабул и представители террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России) проведут переговоры в Москве. Об этом он сообщил «Известиям».

По словам Кабулова, все стороны подтвердили готовность провести переговоры. Также он рассказал, что дата переговоров может быть объявлена на этой неделе.

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«Талибы и афганское правительство участвуют в заседании московского формата, где будут еще 10 других участников», — отметил чиновник.

Ранее предполагалось, что такие переговоры пройдут 4 сентября, однако несколько сторон, включая США и талибов, приняли решение не принимать в них участие.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.