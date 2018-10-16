Трамп усомнился в сообщениях СМИ об убийстве саудовского журналиста

Президент США Дональд Трамп посчитал нужным дождаться официальных комментариев об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Слова президента передает Reuters.

Данное заявление американский лидер сделал во время визита в Джорджию, в ходе которого он осматривал ущерб, причиненный штату ураганом «Майкл».

Реклама

По словам Трампа, «никто не знает», что произошло с Хашукджи. Он заметил, что власти Турции и Саудовской Аравии в данный момент не делали официальных комментариев об обстоятельствах смерти журналиста. Он предположил, что на него могли напасть «обычные убийцы».

Ранее телеканал Al Jazeera, ссылаясь на официальные источники, заявил, что турецкая генпрокуратура нашла доказательства насильственной смерти Хашукджи на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Турции.