CNN: больше американцев поверили в победу Трампа на выборах в 2020 году

За последние полгода выросла доля американцев, которые верят в победу действующего главы США Дональда Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Данные проведенного SSRS опроса приводит американский телеканал CNN.

Сообщается, что полгода назад в победу Трампа на выборах президента в 2020 году верили 40% респондентов, по данным последнего опроса их доля увеличилась до 46%.

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При этом отмечается, что в настоящее время 47% опрошенных уверены в том, что действующий глава США не сможет занять должность президента во второй раз, а полгода назад таким образом отвечали 54% американцев.

Подчеркивается, что 74% сторонников Республиканской партии США поддерживают выдвижение Трампа на выборы президента, за нового кандидата высказались 21% республиканцев. Кандидатом от демократов 33% респондентов среди сторонников партии хотят видеть бывшего вице-президента Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что, по результатам опроса газеты The Washington Post и телеканала ABC News, более половины американцев готовы отдать свой голос за демократов.