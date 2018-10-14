В Госдуме ответили Порошенко своим списком украинских «брендов»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек дал комментарий после того, президент Украины Петр Порошенко назвал ВС страны, нацгвардию и автокефальную церковь тремя «брендами», которые раздражают российскую сторону. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, «бренды» Порошенко являются пародией на религиозное вероопределение и силу.

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«Украинская армия вызывает жалость, Нацгвардия — насмешки, а украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира…», — пояснил Бальбек.

Он добавил, что президент Украины устраивает «религиозную смуту», никогда не заканчивавшуюся спокойной жизнью. Бальбек назвал украинскими «брендами» такие качества украинцев, как взаимопомощь, трудолюбие и хлебосольность.

Ранее Порошенко заявил, что в возглавляемой им стране есть «бренды», которые вызывают раздражение в Москве.