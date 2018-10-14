МИД ответил на слова спецпрокурора Черногории об «отравленном» документе из России
МИД России отреагировал на слова спецпрокурора Черногории Миливойе Катнича об «отравленном» ответе из России на адвокатский запрос. Комментарий МИД опубликован на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что Катнич «решил включиться в соревнование за выдвижение наиболее абсурдных обвинений против России».
«4 октября в Высшем суде Черногории сторона защиты предъявила полученный из МИД России ответ на адвокатский запрос в отношении мифического пребывания в Москве одного из главных свидетелей обвинения. В ответ Катнич заявил, что этот документ «был состряпан ГРУ с целью отравить участников суда» и потребовал проведения его химической экспертизы», — рассказали в ведомстве.
В МИД добавили, что такое поведение главного спецпрокурора является яркой иллюстрацией печального состояния системы правосудия в Черногории.