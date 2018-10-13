Болтон назвал цель визита в Россию

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, зачем едет в Россию. Об этом он сказал в интервью журналисту Хью Хьюитту.

По словам Болтона, в течение 10 дней он отправится в Москву, а затем на Кавказ.

«Цель этого — продолжить двигаться вперед по итогам беседы президента [США Дональда] Трампа и президента [России Владимира] Путина в Хельсинки в ходе саммита, поговорить о российско-американских отношениях, [выяснить] где мы можем совершить прогресс и где у нас остаются проблемы и разногласия», — сказал советник президента США.

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Он добавил, что посетит страны Кавказа, чтобы оценить значимую «географическую роль», которую регион играет в отношениях с Ираном, Россией и Турцией.

В интервью Болтон также заявил, что США не видят попыток России вмешаться в выборы.