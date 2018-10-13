СМИ узнали о подготовке Лондоном санкционного списка саудовских чиновников

Британия готовит санкционный список сотрудников силовых и правительственных ведомств Саудовской Аравии на фоне исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Independent со ссылкой на источники.

По данным издания, список в отношении лиц, которые могут быть причастны к исчезновению Хашукджи, готовит британский МИД.

Реклама

В самом ведомстве на просьбу дать комментарий ответили, что им нечего добавить к словам министра Джереми Ханта. Он ранее отметил, что если обвинения в адрес Саудовской Аравии в исчезновении журналиста подтвердятся, то это приведет к серьезным последствиям.

Ранее СМИ сообщили, что Турция проинформировала Соединенные Штаты о наличии записей, подтверждающих смерть журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашукджи.