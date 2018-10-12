Путин обсудил с Совбезом положение церкви на Украине после решения по автокефалии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине, передает РИА «Новости».

Уточняется, что на совещании также обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, затрагивалась международная проблематика.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий в связи началом предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

По словам Пескова, российская сторона следит за ситуацией на Украине, поскольку обращает внимание на происходящее в православном мире. Он отметил, что при этом речь не идет о вмешательстве в эти процессы со стороны государства.