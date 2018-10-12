Лавров обвинил США в поддержке провокации с участием церквей на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон поддерживает провокации с участием неканонических раскольнических церквей на Украине, передает РИА «Новости».

Он отметил, что провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине, «которые никогда не были признаны ни одной православной церковью, но которые в интересах этой провокации, созвав на днях Священный Синод в Константинополе, патриарх Варфоломей признал каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви».

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Лавров также напомнил, что вмешательство в жизнь церкви запрещено законом и на Украине, и в России, а также «в любом другом нормальном государстве».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «боголюбивое» население Украины одержало победу над «московскими демонами».