Путин и Медведев посетили яблоневые сады в Ставрополье

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили яблоневые сады сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» в Ставропольском крае, сообщает РИА «Новости».

Путин и Медведев заехали на предприятие перед совещанием по вопросам развития сельского хозяйства. Отмечается, что президент и глава правительства приехали в сады в одном микроавтобусе.

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«Яблоньки какие маленькие, а яблоки — огромные», — отметил Путин.

Президенту рассказали, что большой объем яблока достигнут за счет генетики: в садах производится улучшенный сорт под названием «Фуджина», некоторые плоды которого достигают веса почти в полкилограмма.

Путин пошутил, что в случае чего, «яблоком отобьемся».

В прошлом году Путин и Медведев посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь.