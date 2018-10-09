Помпео призвал Эр-Рияд расследовать исчезновение журналиста
Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Саудовской Аравии обеспечить тщательное расследование исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдепа.
По данным агентства, Помпео также призвал Эр-Рияд обеспечить транспарентность результатов расследования.
Реклама
Как отмечается, США и Саудовская Аравия обсудили ситуацию вокруг исчезновения Хашкаджи по дипломатическим каналам.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с пропажей Хашкаджи.