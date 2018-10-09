Помпео призвал Эр-Рияд расследовать исчезновение журналиста

Государственный секретарь США Майк Помпео Mark J. Terrill/AP

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Саудовской Аравии обеспечить тщательное расследование исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

По данным агентства, Помпео также призвал Эр-Рияд обеспечить транспарентность результатов расследования.

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Как отмечается, США и Саудовская Аравия обсудили ситуацию вокруг исчезновения Хашкаджи по дипломатическим каналам.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с пропажей Хашкаджи.