МИД Британии отказался объяснить сообщения о подготовке кибератак против России

МИД Британии отказался дать объяснения в связи с сообщениями СМИ о подготовке Лондоном кибератак против России, говорится в сообщении пресс-секретаря на сайте российской дипмиссии.

По данным пресс-службы, в полученном ответе британского внешнеполитического ведомства нет никаких дополнительных подробностей относительно прозвучавших обвинений.

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«Что ж, раз так, то и комментировать по существу этих обвинений нам нечего», — отметил пресс-секретарь.

В посольстве отметили, что Великобритания подтвердила наличие у нее киберпотенциала, однако заявила, что воспользуется им только в соответствии с нормами международного права. Также Лондон посоветовал рассматривать публикации в СМИ как проявление свободы слова.

Российский диппредставитель отметил, что если Великобритания не будет реагировать на фальшивые новости, то это может «изрядно подпортить репутацию Великобритании».

Ранее британская газета Sunday Times писала, что Британия готова осуществить кибератаку против России.