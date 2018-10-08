В МИД России сообщили о решении вопроса об уходе Асада

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что вопрос об уходе президента Сирии Башара Асада уже никто не поднимает, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что речь идет о министерской неделе 73-й сессии Генассамблеи ООН, в ходе которой вопрос об уходе сирийского лидера не обсуждался. По его словам, есть понимание того, что страна-член ООН вправе сама определять свое будущее.

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«А народ страны должен и будет определять, кто им руководит. Поэтому я бы сказал, что этот вопрос мы уже преодолели. И это очень хорошо», — добвил Вершинин.

Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Никки Хейли назвала уход Асада «вопросом времени».