Турция захотела обыскать генконсульство Саудовской Аравии

Турция обратилась к Саудовской Аравии за разрешением на проведение обыска в генконсульстве страны, расположенном в Стамбуле. Об этом сообщает Press TV.

Как отмечается, такая просьба связана с исчезновением оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Согласно имеющейся информации, в связи с просьбой об обыске турецкая сторона вызвала посла Саудовской Аравии на территории страны.

Ранее сообщалось, что в Болгарии в городе Русе убили 30-летнюю тележурналистку Викторию Маринову.