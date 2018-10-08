Абэ заявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он заявил в интервью The Financial Times.

По словам Абэ, личная встреча необходима, чтобы преодолеть существующее между сторонами недоверие.

«Я чувствую, что должен лицом к лицу переговорить с председателем Ким Чен Ыном, чтобы мы смогли расколоть скорлупу взаимного недоверия», — пояснил он.

Ранее Синдзо Абэ заявил, что Япония «с распростертыми объятьями» приняла бы Великобританию в Транстихоокеанское партнерство.