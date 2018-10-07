Жена посетившего Россию сенатора из США пожаловалась на угрозы в адрес семьи

Келли Пол, супруга сенатора из США Рэнда Пола, который в августе текущего года посетил Россию и встретился с российскими парламентариями, рассказала о поступающих в адрес семьи угрозах. Сайт телеканала CNN опубликовал ее открытое письмо, адресованное сенатору-демократу Кори Букеру.

По словам Пол, ее супруг подвергается нападкам за предложение частично отменить санкции в отношении российских законодателей и разрешить им въезд в Соединенные Штаты.

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Она также поблагодарила полицию за дополнительный патрули возле их дома, и добавила, что заряженный пистолет теперь всегда лежит рядом с ее постелью.

Также супруга сенатора упомянула событие на прошлой неделе, когда Рэнда Пола в аэропорту окружила разъяренная толпа людей, которых ранее сенатор Букер призывал «дать отпор» сенатору.