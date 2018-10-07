Ушаков прокомментировал победу своей партии на выборах в Латвии

Мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал победу своей партии «Согласие» на парламентских выборах в Латвии. Об этом он написал в фейсбуке.

Он предложил президенту Латвии назначить премьер-министром Вячеслава Домбровского. Также Ушаков обратил внимание на раздробленность парламента.

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«Впереди у нас всех очень долгий и непростой процесс формирования нового правительства. И очень многое будет зависеть от нашей общей мудрости и выдержки», — написал лидер «Согласия».

Ушаков поблагодарил избирателей, отметив, что «Согласие» — единственная партия в Латвии, за которую активно голосуют избиратели вне зависимости от родного языка.

Ранее в Латвии состоялись парламентские выборы. Лидером стала партия «Согласие», она набрала около 20% голосов.