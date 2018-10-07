Кондолиза Райс нашла способ «сдерживания России»

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия якобы перешла все возможные «красные линии». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, для «сдерживания России» необходима поддержка армии Украины со стороны Запада.

Она также добавила, что поддерживает размещение батальонов НАТО в Польше и Прибалтике.

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Райс подчеркнула, что США и их союзникам стоит продолжать вводить санкции против России.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угрозы со стороны России.