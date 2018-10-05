Ветеран ВМС США отправил «отравленные» письма Путину и королеве Британии

Ветеран ВМС США Уильям Клайд Аллен, который обвиняется в отправке писем, содержащих токсичное вещество рицин, в Белый дом и Пентагон, заявил агентам ФБР, что также отправил аналогичные послания с касторовыми семенами президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете II, передает Desert News.

По словам самого Аллена, он приобрел примерно 100 касторовых семян на сайте eBay, на случай «если произойдет Третья мировая война». В ФБР отметили, что Аллен ранее уже угрожал властям — в 2015 году он отправил в ЦРУ электронное письмо с угрозой «убить президента, если управление не прекратить нарушать» его конституционные права.

Ранее сообщалось, что в США предъявили обвинение мужчине, отправившему президенту США Дональду Трампу письмо с рицином.