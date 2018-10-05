Newsweek: Трамп пофантазировал о боксерском поединке с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что провел бы «весьма успешный» боксерский матч с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил во время выступления в штате Миннесота, пишет издание Newsweek.

В июле Трамп подвергся критике из-за того, что был слишком угодлив и уступчив во время встречи с Путиным на саммите в Хельсинки.

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Во время выступления перед своими сторонниками в штате Миннесота Трамп пошутил, что общественность хотела бы видеть его более агрессивным со своим российским коллегой.

«Они хотят, чтобы я попал с ним на боксерский поединок. Я думаю, что я провел бы его очень успешно», — сказал Трамп.

Согласно водительскому удостоверению Трампа от 2012 года, изображение которого попало в Twitter в январе, его рост составляет 1,85 м. Этот рост в сочетании с его весом в 108 кг позволяет Трампу быть боксером-тяжеловесом. Однако любовь Трампа к гамбургерам и диетической коле в сочетании с отсутствием физической нагрузки может плохо сказаться на его эффективности во время поединка, пишет Newsweek.

По данным The Guardian, Путин приблизительно на 2,5 см ниже боксера Флойда Мейвезера Младшего, отмечает издание. Несмотря на то, что достоверных и точных данных о весе Путина нет, он выглядит как типичный боксер в легком весе, пишет Newsweek.

Тем не менее, Путин всегда был увлечен спортом и с подросткового возраста занимался боевыми искусствами, он также занимается каратэ, говорится в материале. В 2012 году российский лидер был удостоен восьмого дана по дзюдо. Если бы два мировых лидера – Путин и Трамп – захотели по правилам сразиться на ринге, любая боксерская организация помешала бы им это сделать из-за большой разницы в весе, заключает Newsweek.