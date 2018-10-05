В США сравнили дело о харассменте Кавано с обвинениями в адрес Клинтона

Кандидат в Верховный суд Бретт Кавано, в отношении которого вспыхнул сексуальный скандал, не должен рассчитывать на презумпцию невиновности, заявила активистка и актриса Алисса Милано в эфире CNN.

Ведущий американского телеканала Крис Куомо спросил активистку, должен ли кандидат в Верховный суд Бретт Кавано, которого обвиняют в сексуальном насилии, пользоваться презумпцией невиновности, которая была у экс-президента США Билла Клинтона в 90-х годах во время сексуального скандала с Моникой Левински.

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«Нет. И если смотреть в прошлое, я не думаю, что Биллу Клинтону следовало предоставлять презумпцию невиновности», — сказала Милано.

Ранее сразу четыре женщины обвинили Билла Клинтона в сексуальных домогательствах. По словам Милано, во время сексуального скандала 90-х годов американская нация жила в другое время.

«Я думаю, что женщин постоянно заставляли молчать. Мы дали ему [Биллу Клинтону] презумпцию невиновности, и мы, вероятно, должны были расследовать обвинения против него», — заявила Милано.

Ранее сообщалось, что Бретт Кавано оправдался после «эмоциональной» дачи показаний по обвинению в сексуальном харассменте.