В Киеве сочли ответ Будапешта на высылку венгерского консула неадекватным

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Глава украинского МИДа Павел Климкин счет неадекватной реакцию Венгрии на объявление венгерского консула в городе Берегово персоной нон грата. Об этом министр написал на своей странице в твиттере.

По словам Климкина, украинская сторона действовала согласно дипломатическим правилам, не нарушая международных и венгерских законов.

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«Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной», — заявил Климкин.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил об ответных мерах после того, как МИД Украины объявил персоной нон грата венгерского консула в городе Берегово. По словам венгерского министра, консул Украины также будет выслан с территории страны.