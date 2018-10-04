В МИД Нидерландов вызвали российского поверенного из-за шпионского скандала

В МИД Нидерландов вызвали поверенного в делах России в связи с высылкой четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российскую дипмиссию.

«В голландском МИД был наш временный поверенный в делах», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Нидерланды выслали четырех россиян, которые планировали кибератаку на ОЗХО. Кроме того, они также планировали выкрасть документы по расследованию крушения малайзийского Boeing на Украине.