Глава МИД Венгрии заявил о высылке консула Украины

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил об ответных мерах после того, как МИД Украины объявил персоной нон грата венгерского консула в городе Берегово. Об этом сообщает Reuters.

По словам венгерского министра, консул Украины также будет выслан с территории страны.

Ранее сообщалось, что украинская сторона обвинила консула Венгрии Эрно Кешкеню в осуществлении деятельности, которая не соответствует его статусу консульского должностного лица. Он должен будет покинуть украинскую территорию в течение 72 часов.