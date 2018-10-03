Курц: ЕС необходимо поддерживать диалог с Россией
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Евросоюзу необходимо поддерживать диалог с Россией, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, ЕС нужно не допустить дальнейшего ухудшения отношений с Россией.
Реклама
Он также добавил, что в настоящее время между Россией и ЕС «огромная напряженность» в отношениях.
Курц подчеркнул, что некоторые из лидеров стран Евросоюза больше не поддерживают диалога с Москвой.
Ранее Курц рассказал о желании Австрии и ЕС более тесно сотрудничать с Россией.