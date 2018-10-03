Болтон оценил решение суда ООН по иску Ирана к США

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал решение Международного суда ООН, которое частично удовлетворяет иск Тегерана к Вашингтону. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данное решения свидетельствует о «поражении» Ирана.

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Он также добавил, что суд ООН позволил Ирану использовать себя для пропаганды.

Болтон подчеркнул, что США разочарованы решением суда ООН.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН потребовал от США приостановить действие ряда санкций против Ирана.