СМИ рассказали о подозреваемом в отправке Трампу письма с рицином

В США в рассылке посылок с ядом рицином заподозрили бывшего служащего военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов, передает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что следователи обнаружили на конвертах с ядом обратный адрес, принадлежащий бывшему офицеру ВМС США. Имя подозреваемого на данный момент не раскрывается.

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Телеканал не уточнил, был ли подозреваемый задержан.

Ранее стало известно, что главу Пентагона пытались отравить токсичным веществом в конверте.

Также письмо с подозрительным веществом, в котором предположительно содержался яд рицин, было отправлено президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.